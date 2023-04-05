Meteoroloji uyardı! Eskişehir'de sağanak bekleniyor Kentteki parçalı bulutlu havanın yerini sağanağa bırakacağı aktarılırken, vatandaşlar tedbir konusunda uyarıldı.

İHA

Yurda geç gelen kış sezonu etkilerini devam ettiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü3. Bölge Müdürlüğü bu kez de Eskişehir'i uyardı.

Tahminlerine göre bugün bölge genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı aktarıldı.

Tahminlerde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece düşmesi beklendiği belirtildi.

Yine meteorolojinin tahminlerine göre rüzgârın güney ve batı yönlerden orta yer yer kuvvetli eseceği bilgisi aktarıldı.

Ani su baskınlarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, ani fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.