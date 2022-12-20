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    Meteoroloji'den 15 kente sarı kodlu uyarı

    Kara kışın habercisi mevsim yağışları için 15 ile sarı kod uyarısı verildi. Bu kapsamda Meteoroloji, vatandaşları sel ve baca zehirlenmelerine karşı da uyardı.
    • 20.12.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 09:29
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    Meteoroloji'den 15 kente sarı kodlu uyarı

    Türkiye genelinde kış mevsimi etkisini artırmaya başladı.

    Öyle ki yurdun üst kesimleri ile birlikte birçok kent beyaza bürünmeye başladı.

    Silivri'ye yılın ilk karı düştü

    İstanbullular ise sert soğukların ardından gelecek kar haberini bekliyor.

    Gece saatlerinde Silivri'ye yılın ilk karının düşmesi heyecanı artırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

    Meteoroloji den 15 kente sarı kodlu uyarı #1

    15 kente sarı kodlu uyarı

    Yapılan açıklamada bazı bölgeler için alarm verildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte 15 kente sarı kod uyarısı gönderildi.

    MGM; Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Konya, Manisa, Niğde, Tekirdağ ve Karaman için uyarıda bulundu.

    Öte yandan herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için de dikkatli olunması istendi.

    Meteoroloji den 15 kente sarı kodlu uyarı #2


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