Meteoroloji'den 15 kente sarı kodlu uyarı

Kara kışın habercisi mevsim yağışları için 15 ile sarı kod uyarısı verildi. Bu kapsamda Meteoroloji, vatandaşları sel ve baca zehirlenmelerine karşı da uyardı.

Türkiye genelinde kış mevsimi etkisini artırmaya başladı.

Öyle ki yurdun üst kesimleri ile birlikte birçok kent beyaza bürünmeye başladı.

Silivri'ye yılın ilk karı düştü

İstanbullular ise sert soğukların ardından gelecek kar haberini bekliyor.

Gece saatlerinde Silivri'ye yılın ilk karının düşmesi heyecanı artırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

15 kente sarı kodlu uyarı

Yapılan açıklamada bazı bölgeler için alarm verildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte 15 kente sarı kod uyarısı gönderildi.

MGM; Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Konya, Manisa, Niğde, Tekirdağ ve Karaman için uyarıda bulundu.

Öte yandan herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için de dikkatli olunması istendi.