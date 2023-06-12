Meteoroloji'den 26 kente sarı uyarı: Sağanak yağış kuvvetli olacak Meteoroloji'den 26 şehir için sarı kodlu uyarı geldi. Gün içinde Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

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Yağışlı hava Türkiye'yi terk etmiyor, yurt genelinde etkisini sürdürüyor.

Ege ve Batı Akdeniz'de saat 12.00-22.00 arası, Orta Karadeniz'de ise 08.00-21.00 saatleri arasında kuvvetli yağış olacak.

26 kent için sarı uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa, Burdur, Isparta ve Antalya çevreleri ile Muğla, Aydın ve İzmir'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya ve Karaman çevrelerinde de gök gürültülü sağanak yağışın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

Sarı alarm verilen iller şöyle sıralandı:

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

Hava sıcaklığı ise yağış alan yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşecek.

Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.