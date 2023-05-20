Meteorolojiden 5 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 5 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bugün 7 bölgemizde de sağanak yağış bekleniyor.

AA & Ensonhaber

Yağışlı hava tüm Türkiye'de etkisini artırıyor.

Mayıs sonuna yaklaşılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni açıklamalar geldi.

5 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda gök gürültülü sağanak etkisini artıracak.

Sağanağın cumartesi günü Şırnak'ın doğusunda ve Van'ın güneyinde kuvvetli, Hakkari il genelinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın İç Anadolu'nun güney doğusu, Konya'nın güney ve doğusu, Karaman, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çorum ve Tokat çevreleri ile Kastamonu'nun güney, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji haritasına bakıldığında 7 bölgemizde de yağış bekleniyor.