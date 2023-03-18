Meteoroloji'den 5 ile yağış uyarısı Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt şehirlerini yağış bekliyor. Meteoroloji, şehirleri tedbir konusunda uyardı.

Türkiye'nin büyük bir kesimi sağanağa teslim oldu.

Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketi can kayıplarına yol açarken, Meteoroloji bu kez başka şehirlere uyarıda bulundu.

Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt’te kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji’den ilgili 5 il için bugün yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı: