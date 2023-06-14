Meteorolojiden bir uyarı daha! 20 kent için alarm verildi Yapılan son hava tahminlerine göre, 20 bölgeye sarı kodlu uyarı verilirken taşkın ve sel baskınlarına karşı da vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

ensonhaber.com Yağışlı hava yeniden yurda döndü. Geçtiğimiz haftadan itibaren birçok kent sağanak yağmurdan nasibini aldı. Bugün ise İstanbul'da da sabah saatlerinden itibaren yağmur yüzünü göstermeye başladı. Haziran ayının ortalarına girilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi. 20 kent için sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji, hava tahminlerinde deprem bölgesinde ise sağanak ve gök gürültülü yağmurun etkili olacağını belirtti. Öte yandan taşkın ve sel baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu. Sağanak yağmurun özellikle öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Uyarılan 20 il Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen illerimiz ise şunlar: "Ankara, Konya, Kayseri, Çankırı, Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Karaman, Aksaray ve Kırıkkale." Sarı kodlu uyarı nedir? Sarı kod uyarı, kuvvetli meteorolojik durumlar için kullanılan bir terimdir ve hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Olağandışı meteorolojik hadiseler ise günlük hayatın işleyişini aksatabilecek meteorolojik olaylar için kullanılan bir uyarı kodudur.