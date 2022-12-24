Meteoroloji'den hava durumu raporu: Yeni hafta, karlı başlayacak

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren düşmesi bekleniyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki birçok il için kar uyarısı yapıldı.

Aralık ayının sonuna gelinmesiyle soğuk havalar da birçok ilde kendisini hissettirmeye başladı.

Kış kapıya dayandı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde kar ve yağış uyarıları gelmeye başladı.

Hafta sonu için tüm yurdun yağışlı havanın etkisi altına gireceği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok ilde kar ve şiddetli yağış görülmesinin yanı sıra 2 gün etkili olacak sis ve pusa karşı da uyarıda bulundu.

Yeni hafta karla başlıyor

Yeni haftanın ilk gününde birçok bölgede vatandaşlar, güne karla uyanacak.

Bazı bölgeler ise sağanağın etkisi altına girecek. Pazar gününden itibaren yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde yoğun yağış görülmesi beklenirken, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Ege'de kar etkili olacak.

Hava sıcaklığı eksilere düşecek

Kar yağışının Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Sivas, Tokat, Çorum, Kastamonu ve Bolu'da etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları da bu bölgelerde eksi derecelerde seyredecek.

Marmara’da şiddetli sağanak

Özellikle Marmara Bölgesi'nde sağanağın şiddetli olması beklenirken, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in kıyı kesimleri de sağanağın etkisi altına girecek.

Pazar günü İstanbul'da sağanak, Ankara'da karla karışık yağmur, İzmir’de ise parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.