Meteoroloji'den İstanbullulara serinleten haber! Sıcaklık 30 derecenin altına inecek Haziran ayından bu yana yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Megakent İstanbul, yeni haftada kuvvetli rüzgar ve düşen sıcaklıklarla rahatlayacak.

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2023 yazı hafızalardan silinmeyecek...

Kurak geçen kış mevsiminin ardından yaz sezonuna yüksek nemle girildi.

Aşırı sıcaklar dünyayı etkisi altına alırken, Türkiye'de de hissedilir oldu.

Bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürüyor

Öyle ki mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava, özellikle tatil beldelerinde bunaltıcı seviyeye ulaştı.

Bu durum vatandaşları etkilediği kadar hayvanları da olumsuz etkiledi.

Tatilciler zaman zaman serinlemek için kendilerini serin sulara bırakırken, deniz suyunun sıcaklığı da yeterli olmadı.

Böylelikle kent meydanlarında, sahillerde durgunluk gözlemlenmeye başladı.

Kuvvetli rüzgar geliyor

Giderek artan sıcaklıkların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden serinleten bir haber geldi.

Birçok şehirde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkarken, Marmara ve Kuzey Ege’de ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

İstanbullular rahatlayacak

Yurdun bazı bölgelerinde de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur öngörülüyor.

Öte yandan İstanbulluların da, yeni haftada 30 derecenin altına inen hava sıcaklığı ile rahatlayacağı tahmin ediliyor.

İşte yeni haftanın hava durumu...

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