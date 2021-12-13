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    Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağış uyarısı

    Bu hafta hava sıcaklıkları yağışla birlikte ülke genelinde azalacak. Batı kesimlerde sıcaklık mevsim normalleri altında seyredecek. Cuma gününden itibaren ise ülke genelinde kar yağışı etkili olacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 06:03
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 06:13
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    Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birçok bölgede kuvvetli yağışlar sürerken bazı kesimlerde ise kar yağışı başladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmini raporunu internet sitesinde paylaştı.

    ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

    Yapılan değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde ise yer yer mevsim normalleri altında seyredecek.

    Türkiye, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı havanın etkisine girecek.
    Özellikle kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli yağış görülecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

    Meteoroloji den kar ve kuvvetli yağış uyarısı #1

    EGE BÖLGESİ

    Ege'de metrekareye 50 ile 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

    Meteoroloji den kar ve kuvvetli yağış uyarısı #2

    AKDENİZ BÖLGESİ

    Akdeniz'de hafta başında şiddetli rüzgar görülecek. Bölgede sonraki günlerde ise yağış bekleniyor.

    ÇARŞAMBA GÜNÜ DOĞU VE İÇ EGE'DE KAR VAR

    Doğu kesimlerde beklenen karla karışık yağmur ve kar, çarşamba günü itibarıyla iç Ege'de kendini gösterecek.

    Meteoroloji den kar ve kuvvetli yağış uyarısı #3

    İSTANBUL'DA SICAKLIK 10 DERECEYE DÜŞECEK

    İstanbul'da iki gün boyunca kuvvetli yağış görülecek. Hafta boyunca yağış devam edecek.15 derece olan hava sıcaklığı hafta ortasında 10 dereceye düşecek.

    ANKARA'YA KAR GELİYOR

    Ankara'da hafta başında 16 derece olan sıcaklık salı gününden itibaren düşmeye başlayacak ve 6 dereceye kadar düşecek. Kentte, cuma gününden itibaren kar yağışı etkili olacak.

    Meteoroloji den kar ve kuvvetli yağış uyarısı #4

    İZMİR'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

    İzmir'de haftanın ilk iki günü kuvvetli yağış var. Özellikle kuzey ilçelerde yağış kendisini daha da hissettirecek.

    METEOROLOJİ OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI UYARDI

    Meteoroloji, yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

    13 ARALIK PAZARTESİ

    Meteoroloji den kar ve kuvvetli yağış uyarısı #5

    14 ARALIK SALI

    Meteoroloji den kar ve kuvvetli yağış uyarısı #6

    15 ARALIK ÇARŞAMBA

    Meteoroloji den kar ve kuvvetli yağış uyarısı #7

    16 ARALIK PERŞEMBE

    Meteoroloji den kar ve kuvvetli yağış uyarısı #8

    17 ARALIK CUMA

    Meteoroloji den kar ve kuvvetli yağış uyarısı #9

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