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    Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak yağış uyarısı

    Başta İstanbul olmak üzere Trakya ve diğer noktalarda ani sel ve su baskını yaşanabileceğine dikkat çekildi. Bir uyarı da Batı Karadeniz için yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 15:19
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok kente yönelik yağış uyarısında bulundu.

    Marmara ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği duyuruldu.

    İstanbul ve diğer iller için kritik açıklama

    İstanbul'un kuzey kesimlerinin yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve bölgedeki diğer iller için uyarının yapıldığı Meteoroloji'nin açıklamasında şöyle denildi:

    "12.09.2022 Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren (03:00 TSİ) Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde ve doğusunda (İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor."

    Sel ve su baskını uyarısı yapıldı

    Yağışların Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde ise akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

    Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

    Meteoroloji den Marmara ve Karadeniz için sağanak yağış uyarısı #1

    Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

    Toplam 52 il için uyarı yapılırken, bir uyarı da Batı Karadeniz sakinleri için geldi.

    12 Eylül Pazartesi itibarıyla Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtildi.

    Yağışların, sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması beklendiğine dikkat çekildi.

    Meteoroloji: Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun

    Açıklamada, "Gök gürültülü sağanak yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

    Meteoroloji den Marmara ve Karadeniz için sağanak yağış uyarısı #2


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