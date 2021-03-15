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    Meteoroloji'den Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yarın Orta Karadeniz'de fırtına bekleniyor.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 15:10
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    Meteoroloji'den Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

    Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Samsun'da kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak.

    Kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde oluşacağı tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ FIRTINA UYARISI YAPILDI

    İl genelinde etkili olacak fırtınanın yarın akşam saat 20.00 kadar süreceği öngörülüyor.

    Açıklamada rüzgarın 60 ile 80 km/saat hızla eseceği, yer yer ise şiddetinin 100 km/saat hıza ulaşacağı belirtilirken muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

    Meteoroloji den Orta Karadeniz için fırtına uyarısı #1

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