Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Son hava durumu raporlarına, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı olacağı yansıdı. İç Anadolu'nun güneyi ise kuvvetli rüzgar etkisinde olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Şubat Perşembe günü beklenen hava durumuna ilişkin rapor yayınladı.

Yayınlanan rapora göre birçok kentte kar yağışı bekleniyor.

Kıyı kesimlerde yağmur beklenirken, Doğu Anadolu ve Erzurum çevreler için ise yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

16 KENTE SARI KATEGORİSİNDE UYARI

Öte yandan çığ tehlikesi olduğu da ifade edildi. Ayrıca 26 için ise alarm verildi. 10 kent için turuncu kodlu uyarı yapılırken, 16 kentte ise sarı kategoride uyarı yapıldı.

YER YER YOĞUN KAR OLACAK

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Karaman çevreleri ve Konya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Doğu Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.