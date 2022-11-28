Meteorolojiden yurt geneli için hava durumu sıcaklıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurt genelinde güney ile iç batı kesimlerinin parçalı bulutlu olacağı ve hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor.

Gece saatlerinde Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışların zamanla Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.





Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar; genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Hatay ile gece saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esecek.

İHA'nın haberine göre, bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 12 derece.

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 14 derece.

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 13 derece.

Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 16 derece.

Adana: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 22 derece.

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 21 derece.

Samsun: Parçalı bulutlu 15 derece.

Trabzon: Parçalı bulutlu 16 derece.

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6 derece.

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 15 derece.