Metin Fevzioğlu’ndan Ankara Barosu açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu, Ankara Barosu’na yönelik eleştirilerini sıralayarak, “Bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir.” dedi.

Türkiye iki gündür koronavirüs dışında Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef alarak yapmış olduğu açıklamayı konuşuyor.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Diyanet İşleri Başkanımız, ne dediyse doğrudur. Ankara Barosu haddini bilmelidir.” değerlendirmesinin ardından bugün Türkiye Barolar Birliği’nin ilk ağzından da benzer bir açıklama geldi.

“SORUMSUZ AÇIKLAMA”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu, Ankara Barosu’nu sert bir dille eleştirerek, gündemi değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Fevzioğlu, “Ankara Barosu, 100 yıllık Cumhuriyet’in koca çınarıdır. Yöneticilerinin bu nedenle sorumlulukları büyüktür. Her atılacak adımın, her yazılacak kelimenin bu sorumluluğun izlerini taşıması gerekir. Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir.

Metin Fevzioğlu'ndan Ankara Barosu'na: Sorumsuz açıklama yapıldı İZLE

Koronavirüs salgını sebebi ile ülkemiz ve adliyelerin fiilen kapalı olması dolayısıyla meslektaşlarımız sağlık kaygılarının yanında büyük bir ekonomik sıkıntıyla mücadele etmektedir. Bu süreçte avukatların meslek örgütlerine düşen sorumluluk, zor zamanlar yaşayan meslektaşlarımıza el birliği ile sahip çıkmaktır. Onları hem sağlık hem de esas olarak ekonomik anlamda koruyacak tedbirleri almak ve bunun takipçisi olmaktır. “

“ÇOK DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ VERİLSİN”

Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 15 Haziran'a uzatıldığını hatırlatan Fevzioğlu, avukatların taleplerine ilişkin şu maddeleri sıraladı:

“Biliyorsunuz; süreler 15 Haziran’a kadar uzatıldı. Biz de önceki taleplerimize, yapılan iş ve işlemlere ilave olarak bugün sabah Adalet Bakanımızın başkanlığında yapılan toplantıda şu hususları dile getirdik:

- 2020’ye kadar geri ödemesiz 12 ay veya 24 ay vadeli çok düşük faizli kredilerin meslektaşlarımıza verilmesi,

- Vergi beyannamelerinin veya ödeme sürelerinin bir kez daha ertelenmesi,

- İcra iş ve işlemlerinin kademeli olarak açılmaya başlanması,

- SGK primlerinin 6 ay süreyle yarı oranına düşürülmesi,

- En azından yıl sonuna kadar tüm avukat hizmeti kalemlerinde KDV’nin yüzde 8’e indirilmesi.

Biz ülkemiz ve mesleğimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu zorlukları da el birliği ile aşacağımıza güvenim tam.”