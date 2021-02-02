Euro
8.6438
-0.3%
Dolar
7.1743
-0.17%
Altın
425.13
-1.13%
Borsa
1.505
0.84%
Bitcoin
250.333
2.41%
EXEN Coin
17.38
-3.60%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Metin İyidil'e 'darbe teşebbüsüne yardım' suçundan 12 yıl 6 ay hapis

    Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski korgeneral Metin İyidil, "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.
    • AA
    • 02.02.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 15:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Metin İyidil'e 'darbe teşebbüsüne yardım' suçundan 12 yıl 6 ay hapis

    Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Metin İyidil, tutuksuz sanık Abdullah Barutcu, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

    Tutuklu sanık Hamza Koçyiğit ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

    Mahkeme başkanı, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının tamamlandığını bildirerek sanıklara son sözlerini sordu.

    Sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

    12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

    Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanıklar Metin İyidil, Abdullah Barutcu ve Hamza Koçyiğit’e “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

    Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık Barutcu’nun da hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

    Metin İyidil e darbe teşebbüsüne yardım suçundan 12 yıl 6 ay hapis #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir