- Haberler
- Gündem Haberleri
- Metin İyidil'e 'darbe teşebbüsüne yardım' suçundan 12 yıl 6 ay hapis
Metin İyidil'e 'darbe teşebbüsüne yardım' suçundan 12 yıl 6 ay hapis
- AA
- 02.02.2021 - 15:04
- Güncelleme : 02.02.2021 - 15:45
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Metin İyidil, tutuksuz sanık Abdullah Barutcu, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.
Tutuklu sanık Hamza Koçyiğit ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.
Mahkeme başkanı, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının tamamlandığını bildirerek sanıklara son sözlerini sordu.
Sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.
12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanıklar Metin İyidil, Abdullah Barutcu ve Hamza Koçyiğit’e “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık Barutcu’nun da hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.