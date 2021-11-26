Metin Uca'dan AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret

Twitter'da Yusuf Özoğul ile ilgili bir paylaşımı alıntılayıp "İstenmeyen gebeliklerde prezervatif kullanımının önemi" ifadelerini yazan Uca'ya tepkiler büyüdü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ve CHP'ye yakınlığı ile tanınan televizyon sunucusu Metin Uca, yine hakaretvari ifadeleriyle kamuoyunun gündemine geldi.

"İSTENMEYEN GEBELİKTE..."

Metin Uca, sosyal medya hesabından AK Partili Yusuf Özoğul ile ilgili bir Twitter kullanıcısının "Bu kimdir? (Sadece yanlış cevap)" paylaşımı alıntılayıp "İstenmeyen gebeliklerde prezervatif kullanımının öneminin kanıtı" ifadelerini kullandı.

Uca'nın bu hakaretvari ifadelerine ise birçok kişi sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İYİ PARTİLİ KADIN KARŞISINDAKİ DURUŞUYLA TANINDI

Türkiye'nin, 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti için seçim broşürü dağıtırken İyi Partili bir kadının aşağılayıcı tavırları karşısında efendiliğini bozmadığı duruşu ile tanıdığı Yusuf Özoğul; son olarak döviz kurunda yaşanan artışla sokağa protesto için çıkanlara "Sokağa dökülen hadsizlere 15 Temmuz'u hatırlatırım" ifadeleriyle gündeme gelmişti.

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