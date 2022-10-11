MetroPOLL'den Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanır mı anketi

MetroPOLL'den Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanır mı anketi

Araştırma şirketi MetroPOLL'ün son seçim anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrardan kazanacağını düşünenler yüzde 49 ile çoğunlukta çıktı.

2023 seçimlerine 1 yıl gibi az bir süre kalırken tüm siyasi partiler çalışmalarına başladı.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekrardan aday olurken, muhalef cephesinde ise belirsizlik hakim.

Muhalefet yakın anketçiden Erdoğan kazanır mı sorusu

Partilerin hazırlıkları devam ederken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor.

Son olarak muhalefete yakınlığı ile bilinen MetroPOLL Araştırma Şirketi de seçim araştırmasını gerçekleştirdi.

MetroPOLL'ün Türkiye'nin Nabzı Eylül Anketi'nde katılımcılara "Erdoğan kazanır mı" sorusu yönlendirildi.

Yüzde 49 'evet'

Gelen cevaplarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağını düşünenler çoğunlukta olurken, oy dağılımında "yüzde 49 kazanır" çıktı.

İşte detaylı sonuçlar;