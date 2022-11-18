Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi'nde yaptığı açıklamada, "Onlar terör örgütlerini desteklemeye devam etsinler. Biz onların tepelerine binmeye devam edeceğiz." dedi.

İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan Taksim'de 13 Kasım günü terör eylemi gerçekleşti.

İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı.

Olayla ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturmada bombacı kadın terörist, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Hain teröristle ilgili ayrıntılar gelmeye devam ederken, bombalı saldırının gerçekleştiği nokta, birçok siyasetçi tarafından da ziyaret edildi.

"Hiçbir hedefe de ulaşamayacaklarını da gördüler"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İstiklal Caddesi'ne gelerek burada açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu noktaya gelinceye kadar çok sayıda turist gördük. Avrupa'nın farklı ülkelerinden Körfez ülkelerine kadar her yerden turistler var. Terör saldırısının farklı sebep ve hedefleri var. Hiçbir hedefe de ulaşamayacaklarını da gördüler.

Tam tersine biz terör örgütlerini Türkiye'den de komşu ülkelerinden de temizlemeye devam edeceğiz.

"PKK/YPG/PYD diyemeyenler bizde de var"

Çavuşoğlu, basın mensuplarının, "Terör saldırısı dış basında turizm olarak manşetlerde yer buldu." hatırlatmasına da şöyle yanıt verdi:

"Özellikle Amerika'da bir gazetenin böyle bir manşet attığını gördük. Terörle mücadelede bunların iki yüzlülüğünü, çifte standardını her vesileyle uyguluyoruz. PKK/YPG/PYD diyemeyenler bizde de var.

Mevlüt Çavuşoğlu: Bu saldırıya turizm açısından bakılması ibretliktir VİDEO

"Onların tepelerine binmeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin turizmi etkilendi, Türkiye'ye gitmeyin diyorlar. O anlamda da hedeflerine ulaşamadılar. Her zaman insan hakları hak ve hukuktan bahseden basın yayın organlarının bu saldıraya turizm açısından bakmaları da ibretliktir.

Onlar ne derlerse desinler, onlar terör örgütlerini desteklemeye devam etsinler. Silah vermeye, eğitim vermeye devam etsinler. Biz onların tepelerine binmeye devam edeceğiz, teröristleri temizlemeye devam edeceğiz. Hiçbir şey bizi yıldıramaz."

"Teröristleri Suriye'de olsun Irak'ta olsun avlamaya devam ediyoruz"

Bakan Çavuşoğlu askeri operasyon sorularına ise "Askeri operasyonlarımız hiçbir zaman bitmez. Teröristleri Suriye'de olsun Irak'ta olsun avlamaya devam ediyoruz. Özel operasyonlarımızla da gerke istihbaratımızın gerek jandarmamızın, emniyetimizin, askerimizin PKK/YPG'ye yönelik operasyonları devam ediyor Aynı şekilde DEAŞ'a karşı operasyonlarımız devam ediyor. İçerde ve dışarda FETÖ'ye karşı mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor." şeklinde yanıt verdi.