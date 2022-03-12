Bakan Çavuşoğlu, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Çavuşoğlu, "İstikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Türkiye ile Ermenistan arasında yürütülen normalleşme süreci kapsamında kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye'nin daveti üzerine katıldığı Antalya Diplomasi Forumu'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Yapılan görüşme, özel temsilciler sonrasında, iki ülke arasında uzun bir aranın ardından Bakanlar düzeyinde yapılan ilk görüşme özelliğini taşıyor.

"İSTİKRAR VE BARIŞ İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu, "Biz Güney Kafkasya'da istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz. Bu yöndeki çabalarımıza her taraftan destek görüyoruz. Özellikle Türkiye ve Ermenistan arasında atılan adımlar ve normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun.

"AZERBAYCAN BU SÜRECİ DESTEKLİYOR"

Cumartesi günü Bakü'deydim, Azerbaycan da bu süreci destekliyor. Zaten bölgedeki istikrar ve barış hepimizin yararına ve bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda Sayın Dışişleri Bakanı ile de mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile görüştü VİDEO

Çavuşoğlu, açıklamasının diğer bölümünde şunları aktardı:

"ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU HERKESE AÇIK"

"Antalya Diplomasi Forumu'na davetimize olumlu cevap vererek bu hafta sonu Antalya'ya gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ya teşekkür etmek istiyorum. Antalya Diplomasi Forumu, herkese açık, herkesin sesini duyurması gerektiği bir platformdur.

"VERİMLİ VE YAPICI BİR GÖRÜŞME OLDU"

Biraz önce kendisiyle ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Son derece verimli ve yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. İlişkilerimizi normalleştirmek için bir süreç başlattık. Cumhurbaşkanımı Erdoğan ve Paşinyan'ın karşılıklı pozitif mesajlarından sonra özel temsilcilerimizi görevlendirdik.

Özel temsilcilerimiz Moskova'da ve Viyana'da bir araya geldi. Burada ilişkilerimizi tam normalleştirmek için atılacak adımları da görüştüler, görüşmeye devam ediyorlar. Bugün biz de bunları değerlendirdik."

"DAVETİ POZİTİF OLARAK KABUL ETTİK"



Ararat Mirzoyan da "Daveti pozitif olarak kabul ettik. Biz de tekrar dedik ki, normalleşme sürecine koşulsuz olarak devam edeceğiz. Ermenistan tarafından kararımız var, bölgemizde barış için çaba gösterme kararımız var." şeklinde konuştu.

İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

Ankara-Erivan hattındaki ilişkiler, sözde "Ermeni Soykırımı" iddiaları ve Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ın yaklaşık 30 yıl süren işgalinin gölgesinde kaldı, ancak son aylarda gözlenen olumlu hava ile yeni boyut kazandı.

TÜRKİYE, ERMENİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYAN İLK ÜLKELERDEN OLDU

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Ermenistan 21 Eylül 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Türkiye, 16 Aralık 1991'de komşusu Ermenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden oldu.

Türkiye, bağımsızlığının ardından ciddi ekonomik sorunlar yaşayan Ermenistan'a insani yardımlarda bulundu. Erivan'ın bölgesel kuruluşlar, uluslararası toplum ve Batılı kurumlarla bütünleşmesi yönünde çaba harcadı.

İLİŞKİLERİN BOZULMASINA NEDEN OLAN GELİŞME

Bu çerçevede Ermenistan, Türkiye tarafından Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne (KEİ) kurucu üye olarak davet edildi.

Henüz Ankara ile Erivan arasında karşılıklı diplomatik temsilcilikler açılmadan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprağı Karabağ'ı işgal etmesi, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin bozulmasına neden oldu.

Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesinin işgal edilmesi üzerine, Türkiye 1993'te Ermenistan'a doğrudan ticareti sona erdirdi. İki ülke arasındaki sınır kapatılarak kara, demir ve hava yolu bağlantıları kesildi.

ERDOĞAN: TÜRKİYE OLARAK GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ

Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Türkiye-Ermenistan ilişkileri yeni bir sürece girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ zaferinden sonra Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinde yeni sayfa açılabileceği mesajını verdi.

Türkiye ile sınırların açılmasının Ermenistan'a çok sayıda faydası olacağını dile getiren Erdoğan, "Ermenistan, Azerbaycan ile problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

PAŞİNYAN'DAN OLUMLU YANIT

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına olumlu yanıt geldi.

Paşinyan, 8 Eylül 2021'de yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik açıklamalar yaptığını belirterek, "Türkiye ile ilişkileri normalleştirme, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmeyi istişare etmeye hazırız. Böyle bir görüşmeye hazırız ve bunu daha da genişletebiliriz." ifadelerini kullandı.

ÖZEL TEMSİLCİLERİN ATANMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Aralık 2021'de Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini söyledi.

Bu adımın ardından Ermenistan, 18 Aralık' 2021'de Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atadı.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni sayfa açılması umudunu yeşerten son adım ise Erivan'dan geldi.

TÜRK ÜRÜNLERİNE AMBARGO KALDIRILDI

Ermenistan, İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ı desteklemesi nedeniyle Aralık 2020'den bu yana Türk ürünlerine uygulanan ambargoyu 1 Ocak 2022'de kaldırdı.