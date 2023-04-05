Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması: Teröristlerin iadesiyle ilgili somut adımlar atmalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç'in NATO'ya katılım sürecine ilişkin, "Terörle mücadelede iş birliği yapılmalı." ifadelerini kullandı.

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Türkiye İskandinav ülkesi İsveç'ten iadesini istediği isimler konusunda somutlar adımlar atmasını istiyor. Stockholm yönetimi ise Madrid'de imzalanan mutabakata halihazırda uyduğunu öne sürüyor.

Sık sık terör örgütü sempatizanlarının gösterilerine sahne olan İsveç, Ankara'nın güvenlik endişelerini henüz karşılayabilmiş değil.

"NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü eylemlerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'in hedef alındığı ülkeye "NATO için bizden destek beklemeyin" mesajı vermişti.

Erdoğan, "İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

NATO Karargahı'nda konuştu

Bu konu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yapılan basın açıklamasında da ele alındı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen toplantıya katılan Çavuşoğlu, ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO Karargah'ında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, İsveç'in NATO akıbetini açıkladı.

"İsveç'in somut adımlar atması gerekiyor"

Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: