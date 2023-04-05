Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması: Teröristlerin iadesiyle ilgili somut adımlar atmalı

Türkiye İskandinav ülkesi İsveç'ten iadesini istediği isimler konusunda somutlar adımlar atmasını istiyor. Stockholm yönetimi ise Madrid'de imzalanan mutabakata halihazırda uyduğunu öne sürüyor.
Sık sık terör örgütü sempatizanlarının gösterilerine sahne olan İsveç, Ankara'nın güvenlik endişelerini henüz karşılayabilmiş değil.
"NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü eylemlerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'in hedef alındığı ülkeye "NATO için bizden destek beklemeyin" mesajı vermişti.
Erdoğan, "İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz." ifadelerini kullanmıştı.
NATO Karargahı'nda konuştu
Bu konu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yapılan basın açıklamasında da ele alındı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen toplantıya katılan Çavuşoğlu, ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
NATO Karargah'ında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, İsveç'in NATO akıbetini açıkladı.
"İsveç'in somut adımlar atması gerekiyor"
Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Finlandiya 3'lü muhtıradan sonra adımlar atmıştır. Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO protokolünü onaylaması, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını desteklemesinin göstergesidir. Somut adım konusunda henüz Finlandiya'nın adımlarının yetersiz olduğunu da söylüyoruz.
Finlandiya'nın üyeliğini memnuniyetle karşıladığımızı vurgularken İsveç'in de daha fazla adım atması gerektiğini hatırlattık. Terörle mücadele yasayı 1 haziranda yürürlüğe girecek. Terörle mücadelede İsveç'in somut adımlar atması gerekiyor. Teröristlerin iadesiyle ilgili somut adımları görmek istiyoruz. PKK/PYD/YPG'nin İsveç'te faaliyetleri devam ediyor. İsveç'te PKK için ciddi kaynak oluşturuyorlar. PKK propagandası, bölücü başının resimleriyle, terör örgütünü paçavralarıyla devam ediyor. İsveç'in bunu sonlandırması gerekiyor.