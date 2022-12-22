Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Billström'le görüştü

Billström, Bakan Çavuşoğlu tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. İkilinin görüşmesinde, NATO'ya üyelik ve iade süreçleri gibi konuların masada olması bekleniyor.

İsveç, Finlandiya ile birlikte NATO üyesi olmak istiyor.

Türkiye ise Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası askeri ittifaka üyelik başvurusunda bulunan her iki ülkeden iadesini istediği isimler konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyor.

Ankara'ya önemli ziyaret

Bu kapsamda Stockholm'den Ankara'ya kritik bir ziyaret düzenlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström'ü bakanlıkta ağırladı.

İsveçli Bakan'a sıcak karşılama

Bakan Çavuşoğlu, Billström'ü, "Tobias, dostum, seni görmek ne güzel. Hoş geldin." diyerek karşıladı.

İsveçli Bakan da "Teşekkürler. Burada olmak güzel." ifadeleriyle karşılık verdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Billström görüştü ViDEO

Türkiye'ye iade konusu

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ziyareti öncesi, FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmesinin İsveç yargı makamları tarafından reddedilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin Türkiye ve İsveç arasındaki sürekli temas kapsamında önemli ve anlamlı olacağını belirten Billström, Türk tarafının iade davalarına müdahil olmasının doğal olduğunu aktardı.

"NATO süreciyle ilgili spekülasyon yapmak istemiyorum"

“İsveç hükümeti açısından bizim görüşümüz, İsveç'in bu davaları ele alma sisteminin nasıl olduğu konusunda da net olmamız gerektiğidir.” ifadelerini kullanan Billström, davanın NATO sürecini nasıl etkileyeceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirterek, İsveç hükümetindeki yetkililerin mahkemelerin kararlarını kontrol edemeyeceğine vurgu yaptı.