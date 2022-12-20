Bakan Çavuşoğlu, her iki ülkeden iade talepleri konusunda gerekli kararların alınmasını beklediklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye'nin talepleri gayet açık. Güzel sözler işitmek istemiyoruz" dedi.

İsveç'te yaşayan FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebi reddedildi.

Ülkenin Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, Keneş'in iadesine yönelik son kararı bakanlar kurulunun vereceğini söyledi.

"Güzel sözler işitmek istemiyoruz"

Ankara’da Gambiyalı mevkidaşı Mamadou Tangara ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenledikleri ortak basın toplantısında konuyu değerlendirdi.

Çavuşoğlu, "İsveç'ten, Finlandiya'dan güzel sözler işitmek istemiyoruz, somut adımlar görmek istiyoruz." dedi.

İsveç'ten Türkiye'ye ziyaret

Öte yandan Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom'un Ankara'ya geleceğini, kendisiyle iade ve NATO'ya üyelik süreçlerini ele alacaklarını kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu: İsveç'ten ve Finlandiya'dan somut adımlar istiyoruz ViDEO

Bakan Çavuşoğlu, konuyla ilgili soruyu yanıtlarken şunları söyledi:

"Türkiye'nin talepleri gayet açık"

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği gündeme geldiğinden bu yana söylenecek sözler söylendi. Hatta bununla yetinmedik. Tüm bu söylediklerimizi bir ahitnameye dönüştürdük.

Üçlü bir mutabakat muhtırası imzaladık. Sonuçta herkes bu belgeye göre yükümlülüklerini yerine getirecek. Türkiye'nin talepleri gayet açık, sarih. Diğer taraftan özellikle yeni hükümetin gelmesiyle birlikte İsveç tarafından daha olumlu mesajlar geldi.

"Söylenecekler söylendi, somut adım gerekiyor"



Ziyaretler gerçekleştirildi. Sayın Başbakan'ın (Ulf Kristersson) da ülkemize ziyareti bu anlamda faydalı oldu. Beklentilerimizi bir kere daha doğrudan yüzlerine söyleme bakımından son derece faydalı oldu. En üst düzeyde, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir kere daha iletmiş olduk.

Finlandiya'da da bazı açıklamalar ve yasal değişiklikler gerçekleştirildi. Bunların bazıları yılbaşından sonra yürürlüğe girecek. Söylenecekler söylendi. Bundan sonra somut adım atmak gerekiyor.





"Keneş'in iadesi talebinin reddi çok olumsuz bir gelişme"



En son üçlü uzmanlar toplantısı ve dışişleri bakanları toplantısı bu bakımdan faydalı geçti. Bülent Keneş'in iadesi yönündeki talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz artık İsveç'ten, Finlandiya'dan güzel sözler işitmek istemiyoruz, somut adımlar görmek istiyoruz.

Bu belgede de FETÖ net bir şekilde yer alıyor. Sadece PKK/YPG/PYD değil, FETÖ de yer alıyor. Dolayısıyla bu darbecilerin oradaki mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor.





"Gerçekçi bir beklenti değil"



Bu konuda son kararın bakanlar kurulu tarafından verileceğini söyleyenler de var. Fakat önemli olan kimin karar vereceği değil, beklentilerimizin karşılanmasıdır. İadesini istediğimiz PKK terör örgütü mensubu kişiler de var. Bir kişiyi iade ettiler, o bizim listemizde yoktu.

Onu da memnuniyetle karşıladığımızı söyledik. Ama bir kişiyi iade ettik, bu işi kapatalım gibi bir beklentileri varsa, bu gerçekçi bir beklenti değildir. Üçlü ahitnamede ne varsa her iki ülke de bunları yerine getirmekle yükümlüdür.

İsveç Dışişleri Bakanı Ankara'ya geliyor



Biz de değerlendirmelerimizi ona göre yapacağız. Bu amaçla İsveç Dışişleri Bakanı (Tobias Billstrom), perşembe günü Ankara'ya geliyor. Kendisiyle sabah görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. "