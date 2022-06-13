Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs'ta: Artık iki devletli bir çözüm olması gerekiyor

Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs'ta: Artık iki devletli bir çözüm olması gerekiyor

KKTC'li mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından kabul edilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki devletli çözüm konusunda Türkiye'nin tavrının net olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitti.

Çavuşoğlu burada, mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

DHA'nın haberine göre Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu ile ikili ve heyetler arası görüşme öncesi basın mensuplarına konuştu.

"KKTC'nin haklarını savunmak için çalışıyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, “Bugün Ukrayna’da savaş var, gıda krizi var, savaşın etkilerini tüm dünyada görüyoruz. Girişimci ve insani dış politika çerçevesinde gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını savunmak için çalışıyoruz.

Var olan sorunlara Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde girişimci diplomasimizle çözüm bulmaya çalışıyoruz. Tüm bu yoğunluk içinde tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve Kuzey Kıbrıs Türk halkını ihmal etmemiz mümkün değildir.

Yeni hükümetin kurulmasından sonra bu ziyareti gerçekleştirmek istedik. Bugün sizlerin de söylediği gibi Sayın Cumhurbaşkanıyla, Sayın Başbakan ve koalisyonun içindeki siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz.” dedi.

"Müzakere süreciyle ilgili tutumumuz bellidir"

Bakan Çavuşoğlu, müzakerelerle ilgili hem KKTC’nin hem de Türkiye’nin net bir pozisyonu olduğunun altını çizerek, “Müzakere süreciyle ilgili tutumumuz da bellidir. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile New York’ta da görüştük. Her platformda söylüyoruz.

Bizim pozisyonumuz açık, net. Artık iki devletli bir çözüm olması gerekiyor ve iki egemen eşit devlet arasında, iki eşit taraf arasında müzakerelerin başlatılması gerekiyor.

Bu pozisyonumuzu, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak hem de Türkiye olarak her platformda anlatıyoruz. İlgi duyan ülkelere de anlatıyoruz sadece BM Genel Sekreteri'ne değil, Avrupa Birliği’ne de gayet açık bir şekilde anlatıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklı davasını uluslararası topluma anlatma konusunda birlikte çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs sorunu sanki 74’te başlamış gibi bir propaganda var"

Kıbrıs sorununun 1955’lerde başladığını, ancak Rumların ve Yunanistan’ın bu sorunun 1974’te başladığına ilişkin propaganda yaptığını belirten Çavuşoğlu, “Kıbrıs sorunu sanki 74’te başlamış gibi Rum tarafının ve Yunanistan’ın bir propagandası var.

Buna karşı, sorunun 1955’lerde başladığını ve 60 ve 60’tan sonra neler olduğunu anlatan tüm bu haklı davamızı her yerde vurguluyoruz, altını çiziyoruz. Dosyaları da veriyoruz.

Ama onun dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası platformda görünürlüğünü ve statüsünü artırmak için de yoğun çaba sarf ediyoruz.” dedi.