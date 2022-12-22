Mevlüt Çavuşoğlu: Kız öğrencilerinin eğitim yasağı İslami de değil insani de

Mevlüt Çavuşoğlu: Kız öğrencilerinin eğitim yasağı İslami de değil insani de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban'ın kız çocuklarına ve kadınlara getirdiği eğitim yasağına tepki göstererek, "İnsani değil, doğru bulmuyoruz" dedi.

Taliban yönetimindeki Asganistan, dün tepki çeken bir karara imza attı.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında yönetimi ele geçiren Taliban, ilk başta uluslararası destek görebilmek adına ılımlı politikalar izleyeceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda kadınlar ve kız çocuklarının haklarına saygı duyacağını iddia etmişti.

Çağ dışı bir uygulama daha geldi

Kız çocuklarının ortaokul eğitimini bu yılın mart ayında yasaklayan Taliban, kısa bir süre sonra da kızlara özel eğitim veren okulların kapatılması emrini verdi.

Son olarak Taliban, bütün kadın öğrenciler için üniversite eğitimini belirsiz bir süre için askıya aldı.

Mevlüt Çavuşoğlu tepki gösterdi

Alınan karar dünya gündemine oturdu ve büyük tepki çekti.

Konuya ilişkin olarak bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

Afganistan'daki gelişmelere ilişkin konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Taliban'la angajmanı desteklediğini söyledi.

Afganistan halkını düşündüklerini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, bunu Taliban'a da tavsiye ettiklerini aktardı.

Mevlüt Çavuşoğlu: Kız öğrencilerinin eğitim yasağı İslami de değil insani de VİDEO



"Biz bu kararı reddediyoruz"

Kız çocuklarına ve kadınlara getirilen eğitim yasağına değinen Dışişleri Bakanı, "Kız öğrencilerine yönelik eğitim yasağı gerçekten bizleri derinden üzdü. Bu yasak İslami de değil insani de. Biz bu kararı reddediyoruz. Taliban’ın bu kararından vazgeçmesini bekliyoruz. Biz Afganlı kardeşlerimize eğitim, burs vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



