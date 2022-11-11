KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildiğini duyurdu.

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi’nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) kapsayan bir yeni gelişme yaşandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesbından yaptığı açıklamada, KKTC'nin, Türk Devletleri Teşkiları'na gözlemci üye olarak kabul edildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Adım adım… O da olacak! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi. Her zaman her yerde KKTC’nin yanındayız."





"Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimiz yalnız değil"

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise KKTC'nin teşkilata gözlemci üye olmasının kabul edildiğini söyleyerek şy ifadeleri kullanmıştı;

"Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek, çözüm sürecine de katkı sağladık. Bu dayanışma iradesini sergilediğiniz için siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum."