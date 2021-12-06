Reuters muhabirinin Türkiye ekonomisi üzerine sorduğu soruya yanıt veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'a Türkiye'ye para göndermesi için değil ilişkileri güçlendirmek için geldiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar’da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani ile görüştü.

Görüşmenin ardından iki mevkidaş kameraların karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi.

Karşılıklı açıklamaların ardından gazetecilerden gelen sorular cevaplandı.

"KATAR'DAN YARDIM İSTEMEYE Mİ GELDİNİZ?"

Reuters adına söz alan muhabir Mevlüt Çavuşoğlu'na, "Siz Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kabus nedeniyle Katar'dan yardım istemeye mi geldiniz?" diye sordu.

"BU GEÇİCİ BİR KRİZ, TÜRK KARDEŞLERİMİZ AŞACAKTIR"

Reuters muhabirinin sorusunun ardından sözü Katar Dışişleri Bakanı Al-Sani alarak, "Türk kardeşlerimiz alacakları önlemle, bu krizi aşacak. Türkiye ile ilişkimiz çok güçlüdür. Desteğimiz devam edecek. Katar'ın Türkiye'deki yatırımları büyük ve sonuçları olumlu. Biliyorsunuz ki; Katar, Türkiye'deki yatırımları eskiye dayalı. Çok sağlam temellere kuruldu. Bu kriz, geçici bir krizdir. İnşallah aşılacaktır." şeklinde konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu: Kurdaki dalgalanma geçicidir VİDEO



"KURDAKİ DALGALANMALAR GEÇİCİ"

Katarlı mevkidaşının ardından konuyla ilgili konuşan Mevlüt Çavuşoğlu ise, Türkiye ekonomisiyle ilgili bitmiş, tükenmiş bir tablonun çizilmek istendiğini söyledi.

Açıklamalarına devam eden Çavuşoğlu, "Göstergelere baktığınız zaman Türkiye' ekonomisinin büyümesi dünyada ilk sıralarda. İhracata baktığımız zaman da öyle. Üretime baktığımızda da öyle. Burada sıkıntı ne? Kurdaki dalgalanma. Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında son zamanlarda yaşadığı değer kaybı. Böyle bir durum var. Diğer taraftan, enflasyon ve faizler.. Uzmanlarımız çalışıyor. Kardeşim Muhammed'in de söylediği gibi geçici dalgalanmalardır." dedi.

"İLİŞKİLERİMİZİ HER ALANDA GELİŞTİRMEK İÇİN GELDİK"

Büyük resme bakıldığında Türkiye ekonomisinin ümit verdiğini sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, "Önemli olan bu resmin tamamıdır. Buna baktığımız zaman Türkiye ekonomisi büyük ümitler veriyor. Herkes için cazip hale geliyor. Birçok ülkenin Türkiye'ye yatırım yapmak istediğini görüyorsunuz. Katar'a Türkiye'ye para göndermesi için değil ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik. Zaten swap anlaşmamız da var." ifadelerini kullandı.