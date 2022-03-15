Mevlüt Çavuşoğlu: Lavrov beni gece yarısı aradı

Türk vatandaşlarının tahliyelerine ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, Lavrov'un konuya ilişkin gece yarısı kendisini aradığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi yakından takip etmeye devam ediyor.

Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla diplomatik temasları artıran Bakan Çavuşoğlu, bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyeleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Mariupol'deki Türklerin tahliyesiyle ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la konuştuğunu söyleyen Çavuşoğlu, iki taraftan da yardım istediklerini aktardı.

"BUGÜN, YARIN GÜZEL HABERİ ALIRIZ"

Lavrov'un gece yarısı kendisini aradığını açıklayan Bakan Çavuşoğlu, "Lavrov beni gece yarısı aradı. Bugün yarın güzel haberi alırız. Ukrayna'da kalıcı bir ateşin sürdürülebilir olması için temaslarımızı hiç ara vermeden devam ettiriyoruz. Mariupol’dan tahliyeler için bekliyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİ İÇİN ÇALIŞIYORLAR"

"14 bin 800’den fazla vatandaşımızı tahliye ettik. 300-350 civarında vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı bize bilgileri aktardı. Buradaki vatandaşlarımızın tahliyesi ve diğer sivillerin tahliyesi konusunda iki tarafın yardımını istedik. Vatandaşlarımızın bugün, yine bazı şehirlerden tahliyesi için arkadaşlarımız çalışıyorlar.

Lviv’den 2 otobüsün, Odesa’dan 1 otobüsün kalkmasını bekliyoruz. Bölgede 100'den fazla vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın tahliyesi ve diğer sivillerin çıkışı konusunda her iki tarafın yardımını istedik.

"CAMİDE YİYECEK VE İÇECEK SIKINTISI OLMADIĞINI ÖĞRENDİK"

Biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü istiyoruz, insanların sağ salim kurtarılması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 10 Mart'ta yaptığımız yüz yüze görüşmenin takibini de her iki bakanla yaptık. Bizden yardım isteyen diğer ülke vatandaşlarına da yardımcı oluyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimizin tahliyeleriyle ilgili de daha önce bilgi vermiştik.Mariupol'de camide herhangi bir yiyecek içecek sıkıntısı olmadığını öğrendik, bugün yarın iyi haber bekliyoruz."