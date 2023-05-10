Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü görüşmesi Moskova'da başladı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da.

Çavuşoğlu'nun, Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı için Rusya'yı ziyaret edeceği duyurulmuştu.

Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi

Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşme öncesinde ikili olarak görüştü.

İkili görüşme sonrasında dörtlü toplantı başladı.

İlişkilerin normalleştirilmesi

Söz konusu toplantıda, ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının ve terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınmasının planlandığı belirtiliyor.

Suriye krizinin çözümü ele alınacak

Başkent Moskova’daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katılıyor.

Lavrov’un, basına açık kısmında açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Suriye krizinin çözümüne ilişkin istişareler yapılacak.