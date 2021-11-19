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- Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı
Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin yanı sıra bazı bölgesel konuları ele aldı.
- DHA
- 19.11.2021 - 17:27
- Güncelleme : 19.11.2021 - 17:49
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışı temaslarını sürdürüyor.
Bakan Çavuşoğlu, resmi görüşmeler kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bugün yapılan telefon görüşmesinde iki bakan, ikili ilişkileri ele aldı.
BÖLGESEL KONULAR KONUŞULDU
Rusya ile Türkiye ilişkilerinin değerlendirildiğini telefon görüşmesinde Bakan Çavuşoğlu, bölgesel konular hakkında da değerlendirmede bulundu.