Dışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklamasında "Teklif sunacağız, şartlar uyarsa işleteceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'la Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Afganistan'daki insani durumu görüşmek üzere dün Pakistan'da düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı'nın çok faydalı geçtiğini dile getirerek:

"ÇÜNKÜ BİZ AFGAN HALKININ KARDEŞİYİZ"

"Bugüne kadar verdiğimiz mesajları doğrudan Taliban'a bir de İslam dünyası olarak verdik. Batılılar gibi bir ön koşul değil ama, olması gerekeni kardeşçe paylaştık. Çünkü biz Afgan halkının kardeşiyiz." şeklinde konuştu.

Afganistan halkının zor şartlar altında yaşadığını söyleyen Çavuşoğlu, İslam dünyasının bu konuda adım atması gerektiğine işaret etti.

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Kalkınma Bankası'nın bir fon kurma kararı aldığını belirterek, her ülkenin kendi imkanları çerçevesinde katkı sağlayacağını söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu: Şartlar uyarsa Kabil Havalimanı'nı işleteceğiz VİDEO

"AFGANİSTAN GEÇİCİ YÖNETİMİNE ORTAK TEKLİFLERDE BULUNACAĞIZ"

Afganistan'ın devlet olarak çökmemesi için neler yapılması gerektiğini dünkü toplantıda ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan, Kabil Havaalanı konusunda uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyorlar. Bildiğiniz gibi bir Türk şirketiyle bir Katar şirketi sadece Kabil değil, Afganistan'daki 5 havaalanının birlikte işletilmesi için mutabakat muhtırası imzaladı. Bu çerçevede Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız.

"ŞARTLAR UYARSA İŞLETECEĞİZ"

Arkadaşlarımız bu gece Doha'ya gidiyor. Oradan birlikte Kabil'e gidecekler. Çarşamba günü büyük olasılıkla gidecekler ve oradaki geçici yönetimle bu konuyu birlikte ele alacaklar. Şartlarımız uygun olursa, uyarsa havaalanlarını işletiriz beraber, Katar'la beraber. Tabii şartlar uymazsa da böyle illa işleteceğiz diye bir derdimiz yok. Sonuçta önümüzdeki günlerde bu netleşecek."