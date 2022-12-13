Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de hitabette bulunan Mevlüt Çavuşoğlu normalleşme adımları üzerine muhallefetin eleştirilerine yanıt verdi.

TBMM'de 2023 bütçe görüşmelerinin maratonu devam ediyor.

Genel Kurul'daki görüşmelerin ilk gününden itibaren partiler adına konuşmalar yapılıyor.

TBMM'de bütçenin yanı sıra gündeme dair konular ele alınıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu gün içerisinde partileri adına hitabette bulunan milletvekillerini dinledi.

"Bu söylediğiniz döneklik olmuyor mu?"

Görüşmeler sonrasında Genel Kurula hitap eden Çavuşoğlu, "Şimdi hep diyordunuz bu ülkelerle neden kötüsünüz. Diyalog kurun normalleşin herhangi bir şartta koymuyordunuz. Şimdi niye normalleştiniz diye bizi eleştiriyorsunuz hatta bazılarınız döneklik diyorsunuz. Şimdi ben şu soruyu sorayım size siz o gün bu ülkelerle normalleşin diyordunuz biz normalleştik şimdi niye normalleştiniz diyorsunuz. O zaman bu söylediğiniz döneklik olmuyor mu? Sizin tabirinizle söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu: Söylediğiniz döneklik olmuyor mu VİDEO