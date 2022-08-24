Petrol
100.51
0.29%
Euro
18.0324
-0.20%
Dolar
18.1598
0.28%
Altın
1.018
0.09%
Borsa
3108
0.00%
Bitcoin
392.017
0.31%
BTXN Coin
5.04
-6.49%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli muhaliflerle görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye muhalefet liderleriyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, muhalefetin siyasi sürece katkısını desteklediklerini söyledi.
    • 24.08.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 15:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli muhaliflerle görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli muhalefet liderlerini kabul etti.

    Çavuşoğlu, Ankara'da Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat​​​​​​​, Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa'yla bir araya geldi.

    "Siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz"

    AA'nın haberine göre Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyeli muhalif liderler Muslat, Camus ve Mustafa ile görüştüğünü belirterek "Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

    BMGK'nin 2254 sayılı kararı

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Aralık 2015'te oy birliğiyle onayladığı 2254 sayılı karar, Suriye genelinde acil bir ateşkesin sağlanması ve buna paralel olarak siyasi müzakerelerin başlaması; iki yıl içerisinde bir "birlik hükümeti" kurulması ve ardından seçimlerin gerçekleştirilmesine çağrı yapıyor.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli muhaliflerle görüştü #1


    İlginizi Çekebilir

    Konya'da kasığından vurulan kadını hastaneye bırakan eski eşi kaçtı
    3. Sayfa

    Konya'da kasığından vurulan kadını hastaneye bırakan eski eşi kaçtı

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Çok okumakla birlikte gelen yazma isteği
    Kitap

    Çok okumakla birlikte gelen yazma isteği

    Görüş Bildir