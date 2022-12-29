Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'yle temasları değerlendirdi

Bakan Çavuşoğlu, "Ben de Lavrov’la görüşeceğim" dedi. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil niyetine ilişkin, "1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, 2022 boyunca yapılan faaliyetlerden bahsederken, Yunanistan'ın Ege üzerindeki planlarına sert tepki gösterdi.

"1 mil dahi izin vermeyiz"

Yunan basını, Atina yönetiminin Girit adasının güneyinde kara sularını 12 mile çıkarma konusunu gündeme getireceğini yazdı.

Yunanistan'a net mesaj gönderen Çavuşoğlu, "Son günlerde Yunan basınında özellikle Girit'in çevresinde karasularının 12 mile çıkarılacağına dair haberler var. Bu konudaki tutumumuz son derece net. Değil 12, Ege’de 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan'ın 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz ViDEO

"1995 kararı halen geçerli"

Geçmiş yıllarda alınan karara atıfta bulunan Çavuşoğlu, "Meclisimizin bu konuda 1995’te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Buradan Yunanistan'ı bir kere daha uyarmak isterim.

"Maceraya atılma, sonu kötü olur"



Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonunun kötü olacağını sen de çok iyi biliyorsun." diye konuştu.

Söz konusu tarihte alınan "casus belli" kararı, 12 mil hamlesini savaş sebebi sayıyor.

Miçotakis'in Türkiye aleyhindeki kampanyası

Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'la yılın başında diyalog kanallarını işletmeye çalıştık. İstişari görüşmelerin 64'üncüsünü şubat ayında gerçekleştirdik. Miçotakis'in Türkiye aleyhinde kampanya başlatması, Ege'deki tahrikler, soykırım iddiaları ve Batı Trakya Türklerine baskılar nedeniyle diyaloğu askıya aldık.

"BM'ye 2021 yılında iki mektup gönderdik"



Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalarda yaptığı ihlaller konusunda BM'ye 2021 yılında iki mektup gönderdik. Yunanistan'ın Lozan ve Paris anlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde egemenlik haklarını ülkemize karşı kayda geçiremeyeceklerini söyledik." şeklinde konuştu.

Yunanistan ile ilgili 12 mil iddiası

Ta Nea gazetesinin konuyla ilgili haberinde, Girit'in güneyinde ve batısında kara sularının 12 mile çıkarılmasına ilişkin planın 2020'den beri olduğuna işaret edildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın defalarca, bu kararın ulusal çıkarlara hizmet edeceği bir zamanda alınacağını ifade ettiği hatırlatılan haberde, konuya ilişkin dosyanın yeniden açıldığı savunuldu.

Haberde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının harekete geçiş için mart ayını işaret ettiği öne sürüldü.

Erdoğan'ın Suriye ile görüşme önerisi

Öte yandan Türkiye, Suriye ile diplomatik diyaloğunu sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türkmenistan dönüşü yaptığı açıklamada, "Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz." dedi.

Önce istihbarat örgütleri, ardından savunma bakanları ve daha sonra dışişleri bakanlarının bir araya gelmesine ilişkin önerisini dile getiren Erdoğan, "Sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim." diye konuştu.

Moskova'ya kritik ziyaret

Erdoğan'ın bu açıklamasından günler sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Rusya’nın başkenti Moskova'ya gitti.

Burada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya ve Suriye istihbarat başkanlarıyla toplantı yapıldı.

Çavuşoğlu: Ben de Lavrov’la görüşeceğim

Suriye ile yürütülen sürece ilişkin bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temaslarımız sürüyor." dedi.

"Hulusi Paşa ve Hakan Bey dün Moskova’daydı malumunuz." diyen Bakan Çavuşoğlu, "Ben de Lavrov’la görüşeceğim." ifadesini kullandı.