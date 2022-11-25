Mevlüt Çavuşoğlu: Teröristleri bu bölgelerden temizlememiz lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye'den Türkiye'ye yönelik terör saldırılarının devam ettiğini söyleyerek "Töristleri bu bölgelerden temizlememiz lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üniversite öğrencileri ile buluşmak ve kentteki Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelmek için Van'a geldi.

Kazakistandaki temaslarının ardından uçakla Van Ferit Melen Havalimanı'na inen Bakan Çavuşoğlu'nu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van milletvekilleri Abdulahad Arvas, İrfan Kartal, Van Yüzüncü Yıl (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri karşıladı.

YYÜ Kültür Merkezine geçen Bakan Çavuşoğlu, 'Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması' toplantısında üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, fırsat buldukça Anadolu'yu da gezip, vatandaşlar ve özellikle öğrencilerle bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

"Gençlerimiz gerçekten bizi çok motive ediyor"

Vatandaşların taleplerini, beklentilerini doğrudan kendilerinden işitmek ve bunları karşılamanın siyaset anlayışları olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu yıl Konya'dan Bingöl'e, Denizli'den Diyarbakır'a bu kapsamda 15 ili ziyaret etmiş bulunuyorum. Diyarbakır'da, Diyarbakırlı öğrencilerin beni nasıl tuzağa düşürdüğünü de sizlere anlattım. Daha doğrusu tuzak değil de İngilizce sorular sordular. Ben yabancı zannettim. Nerelisin diye sordum. Onlar da Diyarbakırlı olduğunu söylediler. Maşallah çok güzel aksanla İngilizce konuşuyorlardı. Gençlerimiz gerçekten bizi çok motive ediyor. Her şeyden önce gençlerimizin inancı, enerjisi, vatan, millet sevgisi bizleri de motive ediyor, bizlere güç veriyor,. gücümüze güç katıyor. Gençlerle ve vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz zaman onların yeni bakış açılarından, vizyonlarından eleştirilerinden, önerilerinden çok faydalanıyoruz." dedi.

"Terör küresel bir sorundur"

Terör olaylarına da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Bir diğer küresel sorun terör. Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı en ciddi sorunlardan bir tanesidir. Maalesef başta, Van şehrimiz olmak üzere yıllarca terörden, teröristlerden çok çektik. Bugün terörle mücadeleyi hiç ayrım yapmaksızın kararlılıkta sürdürüyoruz. PKK'yla, DAEŞ'ı ile FETÖ'süyle hepsiyle mücadelemizi sürdürmemiz lazım. Bu mücadele neticesinde, Van şehrimizin ve Doğu'daki, Güneydoğu'daki şehirlerimizin ne kadar huzur içinde olduğunu, vatandaşlarımızın ne kadar mutlu olduğunu ve buralara Türkiye'den ve dünyadan turistlerin nasıl geldiğini görmekten de ayrıca mutluluk duyuyoruz.





"Suriye'den ülkemize terör saldırıları sürüyor"

Irak'tan ülkemize saldırılar oluyor PKK tarafından. YPG, PKK'nın Suriye'den de topraklarımıza terör saldırılarını devam ettirdiğini görüyoruz. Biz bu teröristleri bu bölgelerden temizlememiz lazım. Bu Suriyelilerin geri dönmesi bakımından da önemli. Bölgenin huzuru bakımından önemli. Suriye'nin de sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü bakımından da önemli. Çünkü bu teröristlerin en önemli gündem maddesi bölücülük. Türkiye'yi bölmeyi başaramadılar. Birlik, beraberliğimizi daha da güçlendirdik. Şimdi Suriye'yi bölmeye çalışıyorlar. Tabii operasyonumuz devam ediyor. Dualarımız kahraman Mehmetçiğimizle, güvenlik güçlerimizle, polisimizle, jandarmamızla tabii sahada kahramanlarımız bu mücadeleyi sürdürürken diplomasiyle işletmemiz lazım. Biz de mücadelemizi elbette sürdüreceğiz." diye konuştu.





"Dünyadaki çatışmaların, krizlerin yüzde 60'ı bizim coğrafyamızda"

Bakan Çavuşoğlu, dünyanın değişik bölgelerinde meydana gelen krizler ve çatışmalara duyarsız kalmadıklarını belirterek, "Bugün dünyadaki çatışmaların, krizlerin yüzde 60'ı bizim coğrafyamızda. Şöyle yakın coğrafyamızda ve Afganistan'ı da dahil edersek en çok hisseden ülkelerin başında Türkiye'ye geliyor. Dolayısıyla yanı başımızda Rusya, Ukrayna savaşı devam ederken, tüm dünyada bir kutuplaşmaya, cepheleşmeye yol açan bu savaşta barış için adım atan en etkili ülke Türkiye. Samimi gayret sarf etmek isteyenler oldu. Ama, diğer taraftan savaşın devam etmesini isteyen ülkeler de var. Ve halen de devam ediyor. Bunların bu anlayışı savaşın bugüne kadar bitmemesinin sebeplerinden bir tanesidir. Çatışmalardan etkilenme riski ortaya çıkınca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın uzmanlarıyla 2 gün önce bir araya getirdik. Ama bu ilk buluşturmamız değil. Daha önce de bir araya getirdik. Sonra uzmanları ve orada yerinde de birlikte incelemeler yaptık. Allah korusun bir felaket olsa Çernobil'in en az 10 kat daha fazla gücü olan bir santralden bahsediyoruz ve bölgede şu anda en büyük nükleer enerji santralidir." dedi.

DHA'nın haberine göre, konuşmanın ardındarn toplantı öğrencilerle basına kapalı olarak devam etti.

Daha sonra Bakan Çavuşoğlu, bir otelde STK ve kanaat önderleri ile düzenlenen toplantıya katıldı.