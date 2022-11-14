Petrol
95.02
-1.01%
Euro
19.1276
-0.48%
Dolar
18.6068
0.33%
Altın
1.049
-0.42%
Borsa
4554
2.21%
Bitcoin
319.945
0.24%
BTXN Coin
6.57
3.46%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Mevlüt Çavuşoğlu: Ülkemizde ve komşu bölgelerde teröristleri yok edeceğiz

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, G20 Liderler Zirvesi öncesinde Endonezya ve Türkiye arasında imzalanan iş birliği anlaşması töreninde, "Teröristler ve onları destekleyenler hesap verecek" dedi.
    • 14.11.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 14:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mevlüt Çavuşoğlu: Ülkemizde ve komşu bölgelerde teröristleri yok edeceğiz

    17'nci G20 Liderler Zirvesi'nde ilk temaslar başladı...

    Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen zirve öncesi, Endonezya ve Türkiye arasında, çevre, savunma sanayi gibi birçok konuya ilişkin iş birliği anlaşması imzalandı.

    "Teröristler ve teröristlerin arkasında olanlar hesap verecek"

    Törene katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada önemli açıklamalarda bulundu.

    Çavuşoğlu, “Bakan Subianto, taziye sözleri ve Endonezya hükümeti ve halkının bizimle olan dayanışması için çok teşekkür ederim. Emin olun failler, teröristler ve teröristlerin arkasında olanlar hesap verecek. Ülkemizde ve komşu bölgelerdeki teröristleri yok etmeye devam edeceğiz.” dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu: Ülkemizde ve komşu bölgelerde teröristleri yok edeceğiz VİDEO

    Mevlüt Çavuşoğlu: Ülkemizde ve komşu bölgelerde teröristleri yok edeceğiz #1

    "Endonezya çok başarılı bir başkanlık yaptı"

    DHA'nın aktarımına göre; anlaşmaların imzalanmasıyla tarihi bir ana tanıklık edileceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Bu törenin ardından ilişkilerimizde tarihi bir ana tanık olacağız. Cumhurbaşkanlarımız, Yüksek Düzey Stratejik İşbirliği Konseyi'ni kuracaklar. Farklı kardeş ülkeler ve müttefiklerle bu mekanizmaya sahibiz. Çok verimli olduğunu söyleyebilirim, ilişkilerimize de çok şey katıyor. Gerçekten de ilişkilerimizde gerçekten önemli ilerlemeler kaydettik. Son yıllarda her iki taraftan bakanlarımızın ve meslektaşlarımızın çabaları sayesinde. Bugün burada birazdan imzalayacağımız anlaşmalar ile savunma sanayi, araştırma, ormancılık, çevre, kalkınma gibi birçok alanda ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz.

    Özel sektörümüz de burada Endonezya'da gerçekleştirecekleri elektrikli otobüsler, Trans-Sumatera yolu gibi önemli projelere imza atacak. Açıkçası, G20 Zirvesi için buradayız, önemli küresel zorluklara, krize ve Ukrayna'daki savaşa rağmen Endonezya çok başarılı bir başkanlık yaptı. Türkiye olarak Endonezya'nın G20 başkanlığının önceliklerini ve faaliyetlerini destekliyoruz. Endonezyalı kardeşlerimizi çok başarılı bir başkanlık için tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

    Mevlüt Çavuşoğlu: Ülkemizde ve komşu bölgelerde teröristleri yok edeceğiz #2

    Mevlüt Çavuşoğlu: Ülkemizde ve komşu bölgelerde teröristleri yok edeceğiz #3

    Mevlüt Çavuşoğlu: Ülkemizde ve komşu bölgelerde teröristleri yok edeceğiz #4

    Mevlüt Çavuşoğlu: Ülkemizde ve komşu bölgelerde teröristleri yok edeceğiz #5

    Mevlüt Çavuşoğlu: Ülkemizde ve komşu bölgelerde teröristleri yok edeceğiz #6

    Mevlüt Çavuşoğlu: Ülkemizde ve komşu bölgelerde teröristleri yok edeceğiz #7

    Mevlüt Çavuşoğlu: Ülkemizde ve komşu bölgelerde teröristleri yok edeceğiz #8


    Kocaeli'de bir kişiyi kaçırıp 500 bin TL fidye isteyen 10 kişi tutuklandı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de bir kişiyi kaçırıp 500 bin TL fidye isteyen 10 kişi tutuklandı

    Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir: Siz 7 diye sevinin
    Futbol

    Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir: Siz 7 diye sevinin

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir