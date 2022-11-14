Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, G20 Liderler Zirvesi öncesinde Endonezya ve Türkiye arasında imzalanan iş birliği anlaşması töreninde, "Teröristler ve onları destekleyenler hesap verecek" dedi.

17'nci G20 Liderler Zirvesi'nde ilk temaslar başladı...

Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen zirve öncesi, Endonezya ve Türkiye arasında, çevre, savunma sanayi gibi birçok konuya ilişkin iş birliği anlaşması imzalandı.

"Teröristler ve teröristlerin arkasında olanlar hesap verecek"

Törene katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, “Bakan Subianto, taziye sözleri ve Endonezya hükümeti ve halkının bizimle olan dayanışması için çok teşekkür ederim. Emin olun failler, teröristler ve teröristlerin arkasında olanlar hesap verecek. Ülkemizde ve komşu bölgelerdeki teröristleri yok etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu: Ülkemizde ve komşu bölgelerde teröristleri yok edeceğiz VİDEO



"Endonezya çok başarılı bir başkanlık yaptı"

DHA'nın aktarımına göre; anlaşmaların imzalanmasıyla tarihi bir ana tanıklık edileceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu törenin ardından ilişkilerimizde tarihi bir ana tanık olacağız. Cumhurbaşkanlarımız, Yüksek Düzey Stratejik İşbirliği Konseyi'ni kuracaklar. Farklı kardeş ülkeler ve müttefiklerle bu mekanizmaya sahibiz. Çok verimli olduğunu söyleyebilirim, ilişkilerimize de çok şey katıyor. Gerçekten de ilişkilerimizde gerçekten önemli ilerlemeler kaydettik. Son yıllarda her iki taraftan bakanlarımızın ve meslektaşlarımızın çabaları sayesinde. Bugün burada birazdan imzalayacağımız anlaşmalar ile savunma sanayi, araştırma, ormancılık, çevre, kalkınma gibi birçok alanda ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz.

Özel sektörümüz de burada Endonezya'da gerçekleştirecekleri elektrikli otobüsler, Trans-Sumatera yolu gibi önemli projelere imza atacak. Açıkçası, G20 Zirvesi için buradayız, önemli küresel zorluklara, krize ve Ukrayna'daki savaşa rağmen Endonezya çok başarılı bir başkanlık yaptı. Türkiye olarak Endonezya'nın G20 başkanlığının önceliklerini ve faaliyetlerini destekliyoruz. Endonezyalı kardeşlerimizi çok başarılı bir başkanlık için tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

























