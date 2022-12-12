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    Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'ya destek verileceğini açıkladı

    Kumluca ve Finike ilçeleri sağanak yağışın beraberinde sele teslim oldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bölgede hasar tespit çalışmaları sonrası gereken desteğin verileceğini aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 11:11
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    Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'ya destek verileceğini açıkladı

    Antalya sele teslim oldu...

    Kumluca ve Finike ilçelerinde başlayan sağanak yağış, giderek sele dönüştü.

    Yağış kentte hayatı durma noktasına getirirken köprüler yıkıldı, araçlar suların üzerinde kaldı.

    Bölgede iş makinelerinin de çalışamadığını belirtilirken, bazı vatandaşlar evlerde mahsur kaldı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

    "Hasar tespitini tamamlayarak, vatandaşlarımıza gerekli desteği vereceğiz"

    Bakan Çavuşoğlu, gereken desteğin sağlanacağını şu ifadelerle paylaştı;

    "Kumluca ve Finike’de kuvvetli yağış sonucu meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zarar gören bölgelerimizde hasar tespitini en kısa sürede tamamlayarak, vatandaşlarımıza gerekli desteği vereceğiz."

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