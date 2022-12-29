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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız mevkidaşına PKK uyarısı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü. Görüşmede Fransa'da PKK yandaşlarının gösterileri ele alındı.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 16:03
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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız mevkidaşına PKK uyarısı

    Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 69 yaşında bir Fransız ırkçı saldırı düzenlemişti.

    3 kişinin öldüğü saldırıdan sonra Fransa başta olmak üzere Avrupa şehirleri karıştı.

    Fransız yetkililerden PKK yandaşlarına destek PKK yandaşları sokağa çıkarak vandallığa başladı.

    Yakıp yıkan PKK yandaşlarında Fransız yetkililer de destek verdi. Olaylar Türkiye karşıtı kara propagandaya dönüştü.

    Fransız mevkidaşıyla görüştü

    Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Paris’te 23 Aralık tarihinde bir Fransız’ın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında meydana gelen şiddet olayları ele alındı.

    PKK uyarısı yaptı

    Bakan Çavuşoğlu, Fransa’nın böylece terör örgütlerinin gerçek yüzünü gördüğünü, saldırı bahane edilerek PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propagandanın ve Fransız siyasetçilerin terörist başının fotoğrafları ve terör örgütü paçavralarının önünde görüntü vermesinin kabul edilemez olduğunu, bu propaganda faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

    Mevlüt Çavuşoğlu ndan Fransız mevkidaşına PKK uyarısı #1


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