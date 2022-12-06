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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a bir gece ansızın çağrısı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsveç'ten olumlu adımların atıldığını görüyoruz." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 12:41
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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a bir gece ansızın çağrısı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roman mevkidaşı ile soruları yanıtlıyor

    Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan ile son durumu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

    Çavuşoğlu, Yunanistan'ın anlaşmayı ihlal ettiğini ve adaların silahlanmasına sessiz kalınmayacağını belirtti.

    "Rüzgar eken fırtına biçer bir gece ansızın"

    Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan barış istemiyorsa biz de gereğini hem hukuki zeminde hem sahada yaparız. Rüzgar eken fırtına biçer. Bir gece ansızın." dedi.

    "İsveç'ten olumlu adımların atıldığını görüyoruz"

    İki ülkenin NATO sürecine dair açıklama yapan Çavuşoğlu; "Natonun genişlemesini her zaman destekledik. Fakat müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde iki ülkede terör örgütleri mevcut. İsveç'ten olumlu adımların atıldığını görüyoruz. Bazı yasalar değişti Anayasa'da değişiklik yapıldı, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdılar." ifadelerini kullandı.

    Ayrıntılar geliyor...


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