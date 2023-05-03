Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye açıklaması: Görüşme 10 Mayıs'ta olabilir

Türkiye'nin dış politikada girdiği yeni dönemde ilişkilerin normalleştirilmesi için birçok ülke ile görüşmeler yapılıyor.
Bu kapsamda Rusya'nın ev sahipliğinde Türkiye-Rusya ilk teması gerçekleşmişti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla bir araya geldi.
Bakanlar düzeyinde toplantı
Şimdi de iki ülke arasında 11 yıl sonra bakanlar düzeyinde ilk toplantı gerçekleşmek üzere.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündem maddelerini değerlendirmek üzere NTV'nin konuğu oldu.
Suriye ile normalleşme süreci
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Esad rejimi ile dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta Moskova'da olabileceğini söyledi.
"Görüşme 10 Mayıs'ta olabilir"
Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye ile ilgili açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Seçimden önce bakanlar düzeyinde toplantı muhtemel. Bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs'ta olabilir.
"Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok"
Anayasa Komisyonu kuruldu. Sekiz turda hiçbir şey olmadı. Buradan bir netice almak lazım. Terör örgütleriyle birlikte mücadele etmek lazım. DEAŞ, YPG Suriye'yi bölmek istiyor. Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok.
"Biz çekilirsek çok ciddi çatışmalar olur"
Diğer taraftan Suriyelilerin gönüllü bir şekilde dönmesinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Askerlerin çekilmesi buralar istikrara kavuştuktan sonra olacak. Bu boşluğu terör örgütleri dolduracak. Muhalefet de diyor ki biz buralardan çekileceğiz. Buranın bir terör koridoru olması riski var. Bizim buradan çekilmemiz demek rejimin buraya tam hakimiyet sağlayacağı anlamına gelmez. Biz çekilirsek çok ciddi çatışmalar olur. Bu belirsizlik ortamında Türkiye sınırına çok sayıda göçmen gelir. Muhalefetin sözleri de riskli rejimin Türkiye çekilsin sonra görüşelim yaklaşımı da gerçekçi bir yaklaşım değil.