Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye açıklaması: Görüşme 10 Mayıs'ta olabilir Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Esed rejimi ile dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta Moskova'da olabileceğini söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin dış politikada girdiği yeni dönemde ilişkilerin normalleştirilmesi için birçok ülke ile görüşmeler yapılıyor.

Bu kapsamda Rusya'nın ev sahipliğinde Türkiye-Rusya ilk teması gerçekleşmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakanlar düzeyinde toplantı

Şimdi de iki ülke arasında 11 yıl sonra bakanlar düzeyinde ilk toplantı gerçekleşmek üzere.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündem maddelerini değerlendirmek üzere NTV'nin konuğu oldu.

Suriye ile normalleşme süreci

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Esad rejimi ile dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta Moskova'da olabileceğini söyledi.

"Görüşme 10 Mayıs'ta olabilir"

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye ile ilgili açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Seçimden önce bakanlar düzeyinde toplantı muhtemel. Bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs'ta olabilir.

"Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok"

Anayasa Komisyonu kuruldu. Sekiz turda hiçbir şey olmadı. Buradan bir netice almak lazım. Terör örgütleriyle birlikte mücadele etmek lazım. DEAŞ, YPG Suriye'yi bölmek istiyor. Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok.

"Biz çekilirsek çok ciddi çatışmalar olur"