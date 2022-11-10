Dış politikadaki başarının, taraflı tarafsız herkes tarafından takdir gördüğünü söyleyen Çavuşoğlu, muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 2023 Yılı Bütçe Teklifi görüşmeleri, Dışişleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinin bütçeleri ile devam etti.

Görüşmeler esnasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, muhalefet cephesinden gelen eleştirilere yanıt verdi.

Her milletvekilinin ve partinin eleştirilerine saygısı olduğunu söyleyerek cevap veren Bakan Çavuşoğlu, bu yıl muhalefetin dış politikayı eleştirirken çok zorlandığını söyledi.

"Sizin söylediklerinizle vatandaşlarımızın bakış açısı çok farklı"

Vatandaşların dış politikada atılan adımları başarılı bulduğu halde gelen eleştirilerin zorlama bir şekilde yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Çünkü siz de biliyorsunuz ki sizin söylediklerinizle halkımızın size oy veren vatandaşlarımızın da dış politikayla ilgili izlenimi ve değerlendirmesi örtüşmüyor. Sizin söylediklerinizle vatandaşlarımızın bakış açısı çok farklı. Size oy verenlerin de çok farklı, o yüzden çok zorladınız kendinizi." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan muhalefet sıralarına: Eleştirmek için çok zorluyorsunuz ViDEO

"Hangi Türkiye’de yaşıyorsunuz?"

Açıklamalarına devam eden Çavuşoğlu, bazı muhalefet milletvekillerinin gerçeklerin dışına çıktığını ifade ederek, "Hangi Türkiye’de yaşıyorsunuz? Bazı arkadaşlarımızın gerçeklerin dışına çıktığını da gördüm. Türkiye’nin gerçeklerinden bu kadar uzak mısınız?" diye sordu.

"Herkes Türk diplomasisinden bahsediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikada yapılanlar sayesinde küresel bir aktör haline geldiğini de sözlerine ekleyen Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün tüm dünya Türk dış politikasından övgüyle bahsediyor, bugün dünyada Recep Tayyip Erdoğan’ı herkes küresel bir aktör olarak görüyor. Eskiden mazlumlar, mağdurlar gözünü Türkiye’ye dikiyordu, umudu Türkiye’deydi. Şimdi en zengin ülkeler bile gözünü Türkiye’ye dönmüş, Türkiye’den medet umuyor. Herkes Türk diplomasisinden bahsediyor." dedi.

"Eleştirirken çok zorlandığınızı görüyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Eleştirilerinize, görüşlerinize saygımız var ama bu sene gerçekten samimi söylüyorum eleştirirken çok zorlandığınızı görüyorum. Çünkü siz de biliyorsunuz ki sizin söylediklerinizle halkımızın size oy veren vatandaşlarımızın da dış politikayla ilgili izlenimi ve değerlendirmesi örtüşmüyor. Sizin söylediklerinizle vatandaşlarımızın bakış açısı çok farklı. Size oy verenlerin de çok farklı, o yüzden çok zorladınız kendinizi.





"Uyguladığımız dış politika, halkın taraflı tarafsız herkesin en çok memnun kaldığı alan"



Hangi Türkiye’de yaşıyorsunuz? Bazı arkadaşlarımızın gerçeklerin dışına çıktığını da gördüm. Türkiye’nin gerçeklerinden bu kadar uzak mısınız? Övünerek söylüyorum Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığımız dış politika, halkın taraflı tarafsız herkesin en çok memnun kaldığı alan. Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz?





"8 yıldır aynı şeyleri dönüp dolaşıp söylüyorsunuz"

Bugün tüm dünya Türk dış politikasından övgüyle bahsediyor, bugün dünyada Recep Tayyip Erdoğan’ı herkes küresel bir aktör olarak görüyor. Eskiden mazlumlar, mağdurlar gözünü Türkiye’ye dikiyordu, umudu Türkiye’deydi. Şimdi en zengin ülkeler bile gözünü Türkiye’ye dönmüş, Türkiye’den medet umuyor. Herkes Türk diplomasisinden bahsediyor. BM Genel Sekreteri diyorki görevim süresince en büyük başarım türkiye ile yaptığım iş birliği sayesinde tahıl anlaşmasıdır diyor. Ben 8 yıldır Dışişleri Bakanıyım, 8 yıldır aynı şeyleri dönüp dolaşıp söylüyorsunuz."