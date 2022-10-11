Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriye mesajı

Suriye'de siyasi süreçle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi. Çavuşoğlu, "İlerleyen zamanlarda temaslar olabilir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konusunda önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin Başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibarıyla zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor." demişti.

"Cumhurbaşkanımızın söylemek istediği gayet açık"

Bu açıklamaya işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemek istediği gayet açık. Suriye'de kan dökülmesini istemiyoruz." dedi.

Tvnet yayınında konuşan Çavuşoğlu, "Sanki Türkiye yüzünden olmuş. Böyle bir şey yok. Savaşın nerelere evrildiğini gördük. Ancak bu savaşın bedelini en çok biz ödedik." ifadelerini kullandı.

"İlerleyen zamanlarda temaslar olabilir"

Terör örgütlerini ve Türkiye'ye yönelik tehditleri bertaraf etmek için mücadele ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Suriye'de kalıcı bir istikrar için muhalefet ve rejimin anlaşması gerekiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim de aleyhimize.

Şu anda böyle bir plan yok, ancak ilerleyen zamanlarda temaslar olabilir. Türkiye'nin siyasi süreçle ilgili çabaları son derece samimidir."





Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bütün arzumuz, Suriye'deki terör gruplarının buradan arındırılması ve terör gruplarının buradan arındırılması ile birlikte biliyorsunuz burada biz şu anda briket evler yapmak suretiyle geri dönüşü hızlandırmanın adımlarını atıyoruz.

Bu geri dönüşümle ilgili de şu an itibarıyla 550 bin civarında Suriyeli kendi topraklarına döndü." diye konuşmuştu.