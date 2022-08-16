Petrol
94.25
-0.89%
Euro
18.2169
-0.20%
Dolar
17.9654
0.04%
Altın
1.025
-0.20%
Borsa
288
0.80%
Bitcoin
435.601
-0.05%
BTXN Coin
6.27
-2.94%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriye'de kalıcı barış açıklaması

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,'Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kullandım. Sadece Suriye değil Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarpıttı.' ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 12:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriye'de kalıcı barış açıklaması

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    'Şam ile yeni bir süreç' başlığı altında açıklamalarına devam eden Çavuşoğlu, Suriye'deki kalıcı barış konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor"

    Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor." ifadelerini kullandığı açıklamalarına şu şekilde devam etti:

    "Barıştırma' değil de 'uzlaştırma' kelimesini kullandım. Sadece Suriye değil Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarpıttı.

    "Bayrağımıza el uzatanların elleri kırılır"

    Bunu çarpıtmak isteyenler çarpıtabilir. Çarpıtanların kim olduğunu biliyoruz. Bayrağımıza el uzatanların elleri kırılır. Biz her zaman söylediğimizi söyledik, kim nasıl yorumlarsa...

    Suriye'de kalıcı barışın olması için gereken adımların atılması gerektiğini söyledik."


    İlginizi Çekebilir

    Batı'ya tehdit: Avrupa'da nükleer kazalar olabilir
    Dünya

    Batı'ya tehdit: Avrupa'da nükleer kazalar olabilir

    Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak? Tatil bitiyor mu?
    Eğitim

    Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak? Tatil bitiyor mu?

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir