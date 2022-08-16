Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriye'de kalıcı barış açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,'Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kullandım. Sadece Suriye değil Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarpıttı.' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'Şam ile yeni bir süreç' başlığı altında açıklamalarına devam eden Çavuşoğlu, Suriye'deki kalıcı barış konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor"

Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor." ifadelerini kullandığı açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Barıştırma' değil de 'uzlaştırma' kelimesini kullandım. Sadece Suriye değil Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarpıttı.

"Bayrağımıza el uzatanların elleri kırılır"

Bunu çarpıtmak isteyenler çarpıtabilir. Çarpıtanların kim olduğunu biliyoruz. Bayrağımıza el uzatanların elleri kırılır. Biz her zaman söylediğimizi söyledik, kim nasıl yorumlarsa...

Suriye'de kalıcı barışın olması için gereken adımların atılması gerektiğini söyledik."