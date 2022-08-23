Türk vatandaşlarının vize başvurularında yaşadığı problemler hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, durumun kasti olduğunu ve büyükelçilere gerekli uyarıların yapılacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şam ile Ankara diyaloğunun öne çıktığı konuşmada, Bakan Çavuşoğlu Türk vatandaşlarının Schengen ve ABD'de yaşadığı vize sorununa da değindi.

1 yıl sonrasına verilen vizelerin kasti bir durum olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, şu ifadelerle devam etti;

"Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için atılan adımlar"

"Vatandaşlarımıza randevu süresi 1 yıl sonrasına veriliyor. Bazılarının başvurusu reddediliyor. Biz burada kasıt görüyoruz. Halkımız da görüyor. Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için atılan adımlar.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan vize sorunu açıklaması VİDEO



"Gerekli uyarı yapılacak"

Bu ülkelerin büyükelçilerine gerekli uyarılar yapılacak. Düzelmezse karşı tedbirler alacağız. Mütekabiliyet uygulayacağız. İstanbul'da bir banka müdürümüze hem randevu veriyorlar hem de girerken biraz bekletmişler.

"Biz de faaliyetlerini kısıtlayacağız"

Biz de onların faaliyetlerini kısıtlayacağız. Yok personelmiş yok Covidmiş. Bunların çözümleri var. Yerel personeli artırabilirler. Hepsi vize şirketleri ile çalışıyor. İsteseler çok rahat çözerler, burada çok net kasıt var. Biz bunu görüyoruz. Belgesi yetersiz ise veya istenilen şartları yerine getirmediyse reddedebilirsin. Ama her şey tamam yine reddediyorlar."

Rapor sunulacak

Bir diğer yandan, geçtiğimiz aylarda Ankara, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi almaya çalıştığı sırada karşılaştığı sorunları kayda geçirmek için kolları sıvamıştı.

Durum ile ilgili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne rapor sunulacak.