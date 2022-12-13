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    Mevlüt Çavuşoğlu'nun bütçe açıklaması Meclis'i güldürdü

    Mevlüt Çavuşoğlu'nun bütçe açıklaması Meclis'i güldürdü

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bütçelerinin bitmesi durumunda Maliye Bakanı'nın gözlerindeki ışıltıya göre taleplerini yöneltip yöneltmeyeceklerini belirlediklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 09:56
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    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu son sürat devam ediyor...

    Görüşmelerin hararetli geçtiği Meclis'te, dün yüzleri güldüren bir olay yaşandı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genel Kurul'a hitap etti.

    Çavuşoğlu bu sırada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.

    Kısıtlı kaynaklarının olduğunu ve mütevazı bütçelerini en etkili şekilde kullandıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şu cümlelerle devam etti;

    "Bütçemiz bittiği zaman, gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz"

    "Bütçemiz bittiği zaman da Sayın Maliye Bakanımıza gidiyoruz, gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz, gözlerinde ışıltı yoksa o demeden 'Sayın Bakanımız bugün gidelim yarın gelelim' diyoruz.

    Sağ olsun, ne zaman ihtiyacımız olsa da ilave bütçemiz. Çünkü biz dövizle harcama yapan bir bakanlığız. Veriyorlar, kendisine çok teşekkür ediyorum."

    Mevlüt Çavuşoğlu'nun bütçe açıklaması Meclis'i güldürdü ViDEO

    Mevlüt Çavuşoğlu nun bütçe açıklaması Meclis i güldürdü #1

    Mevlüt Çavuşoğlu nun bütçe açıklaması Meclis i güldürdü #2


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