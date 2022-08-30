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    Mevüt Çavuşoğlu'ndan uluslararası panelde Türkiye uyarısı

    17. Bled Stratejik Forumu'nda bir panele katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendisini 'From Turkey' şeklinde tanıtan moderatörü 'Türkiye' diyerek düzeltti.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 15:43
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    Mevüt Çavuşoğlu'ndan uluslararası panelde Türkiye uyarısı

    Uluslararası düzeyde ülkemizin isminin 'Turkey' değil Türkiye şeklinde kullanımı için haziran ayında Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuru yapıldı.

    Bu başvurunun ardınan Türkiye kullanımı BM tarafından tescillendi ve kullanılmaya başlandı.

    Yeni başlayan uygulama bazı durumlarda dikkatlerden kaçabiliyor.

    İngiliz moderatör Turkey dedi

    Bunun son örneği Slovenya'da düzenlenen 17. Bled Stratejik Forumu'nda yaşandı.

    Panele katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa'da kaç Avrupa var?" başlıklı panele konuk oldu.

    Paneli yöneten İngiliz moderatör Nik Gowing, oturumun başında konukları tanıtırken sıra Çacuşoğlu'na gelince İngilizce olarak "Turkey" ifadesini kullandı.

    Mevüt Çavuşoğlu'ndan uluslararası panelde Türkiye uyarısı VİDEO

    Çavuşoğlu uyardı: Türkiye

    Bunun üzerine Çavuşoğlu, Gowing'i iki defa "Türkiye" demesi yönünde uyardı.

    Gowing ikinci kez aynı hatayı yaptığında Bakan Çavuşoğlu yine Gowing’i uyardı.

    Bakan Çavuşoğlu’nun Türkiye kelimesinin kullanılmasında gösterdiği hassasiyet ilgi çekti.

    Mevüt Çavuşoğlu ndan uluslararası panelde Türkiye uyarısı #1

    Mevüt Çavuşoğlu ndan uluslararası panelde Türkiye uyarısı #2

    Mevüt Çavuşoğlu ndan uluslararası panelde Türkiye uyarısı #3


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