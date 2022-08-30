17. Bled Stratejik Forumu'nda bir panele katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendisini 'From Turkey' şeklinde tanıtan moderatörü 'Türkiye' diyerek düzeltti.

Uluslararası düzeyde ülkemizin isminin 'Turkey' değil Türkiye şeklinde kullanımı için haziran ayında Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuru yapıldı.

Bu başvurunun ardınan Türkiye kullanımı BM tarafından tescillendi ve kullanılmaya başlandı.

Yeni başlayan uygulama bazı durumlarda dikkatlerden kaçabiliyor.

İngiliz moderatör Turkey dedi

Bunun son örneği Slovenya'da düzenlenen 17. Bled Stratejik Forumu'nda yaşandı.

Panele katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa'da kaç Avrupa var?" başlıklı panele konuk oldu.

Paneli yöneten İngiliz moderatör Nik Gowing, oturumun başında konukları tanıtırken sıra Çacuşoğlu'na gelince İngilizce olarak "Turkey" ifadesini kullandı.

Mevüt Çavuşoğlu'ndan uluslararası panelde Türkiye uyarısı VİDEO



Çavuşoğlu uyardı: Türkiye

Bunun üzerine Çavuşoğlu, Gowing'i iki defa "Türkiye" demesi yönünde uyardı.

Gowing ikinci kez aynı hatayı yaptığında Bakan Çavuşoğlu yine Gowing’i uyardı.

Bakan Çavuşoğlu’nun Türkiye kelimesinin kullanılmasında gösterdiği hassasiyet ilgi çekti.