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    MGK toplanıyor: Ana gündem sınır ötesi operasyon

    Milli Güvenlik Kurulu, yılın son toplanırken, toplantının öncelikli gündemi, terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyine olası kara harekatı olacak.
    • 01.12.2022 - 08:26
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    MGK toplanıyor: Ana gündem sınır ötesi operasyon

    2022'nin son Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 2 aylık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak toplantıda, bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da masada olacak.

    Olası sınır ötesi kara harekatı, devam eden terörle mücadele operasyonları, ve Rusya-Ukrayna savaşı.

    MGK toplanıyor: Ana gündem sınır ötesi operasyon #1

    Gündem Pençe Kılıç Harekatı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de yapılacak kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele.

    Toplantıda hem havadan hem de karadan cezalandırma atışlarıyla devam eden Pençe Kılıç Harekatı ele alınacak.

    Suriye’nin kuzeyindeki terör varlığına yönelik yeni bir kara harekat için çok yönlü değerlendirmeler yapılacak.

    Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar değerlendirilecek

    Yılın 6. ve son MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda gelinen son durum da değerlendirilecek.

    FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede alınacak ilave tedbirler görüşülecek.

    MGK toplanıyor: Ana gündem sınır ötesi operasyon #2

    Rusya ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı görüşülecek

    Toplantının bir diğer gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak. İki ülke arasında barışın sağlanması için hem Erdoğan hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar konuşulacak.

    Yunanistan’ın Ege’deki provokasyonları da kapsamlı olarak ele alınacak konular arasında.

    Kurul üyeleri, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam eden Atina yönetiminin kışkırtıcı eylemlerine karşı atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

    MGK toplanıyor: Ana gündem sınır ötesi operasyon #3

    İsveç ve Finlandiya ile ilişkiler

    MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin görüşmelerde gelinen aşama da masada olacak.

    Ayrıca Kıbrıs, Irak, Libya ve Kafkasya’daki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapılacak.

    MGK toplanıyor: Ana gündem sınır ötesi operasyon #4


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