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    MGK toplantısı Külliye'de başladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan MGK toplantısında, sınır ötesi harekat konusu masaya yatırılacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 16:47
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    MGK toplantısı Külliye'de başladı

    Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor.

    Sınır ötesi harekat masada

    Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta başında sinyalini verdiği sınır ötesi harekat konusunun ilk ele alınacak konu olması bekleniyor.

    Toplantıda, Türkiye'nin güney sınırlarında 30 kilometre derinlikte bir güvenli bölge oluşturma hedefinde eksik kalan adımlara ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

    Rusya-Ukrayna savaşı

    Rusya-Ukrayna savaşının da ele alınması beklenen toplantıda, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.

    MGK toplantısı Külliye de başladı #1

    İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusu da gündemde

    İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır ve bu ülkelerin NATO üyeliği için öne sürdüğü kriterlerin, toplantının önemli gündemlerinden olması öngörülüyor.

    Doğu Akdeniz ve Yunanistan

    Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun, Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri olması bekleniyor.

    Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların masada olması planlanıyor.

    MGK toplantısı Külliye de başladı #2


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