MGK toplantısı ne zaman, gündeminde ne var? 4 kritik başlık masada..

MGK toplantısı ne zaman, gündeminde ne var? 4 kritik başlık masada..

MGK toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2021 yılının üçüncü Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda hangi konuların ele alınacağı araştırılıyor. Peki, MGK toplantısı ne zaman?

2021 yılının üçüncü Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıda, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe operasyonları değerlendirilecek. Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve ulusal güvenlik konuları ele alınacak.

Peki, MGK toplantısı ne zaman? 2021 yılı üçüncü MGK toplantısında hangi konular ele alınacak? İşte, detaylar...

MGK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Haziran 2021 tarihinde yani bugün toplanacak.

Beştepe'deki toplantıda, terörle mücadele masada olacak. PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine operasyonu devam ediyor. Toplantıda, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarındaki son durum ele alınacak.

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de değerlendirilecek. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar görüşülecek.

Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere kurulan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı'ndaki faaliyetlerin de gündemde olacağı toplantıda, Libya'daki son durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.

14 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Mehmetçik'in ittifak içindeki görevleri de konuşulacak.