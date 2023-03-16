MHP, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili karar aldı Partili milletvekilleri, Erdoğan'ın aday olarak gösterilmesine dair karara vardı.

Halk, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde sandık başına gidecek.

AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın adayı, yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

AK Parti'nin TBMM grubu, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin karar aldı.

MHP'nin Erdoğan kararı

Bu yönde bir adım da MHP'li milletvekilleri tarafından atıldı. Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine yönelik karara varıldı.

Böylece, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin tutum bir kez daha teyit edildi.

Cumhurbaşkanlığı için diğer adaylar

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de aday olacaklarını açıkladı.

Zafer Partisi öncülüğündeki Ata İttifakı'nın adayı ise Sinan Oğan oldu.