MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: MHP’nin aday adayı listesine sızma girişimi var MHP'li Semih Yalçın, başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler gözlemlediklerini, girişimin MHP’nin aday adayı listesine sızma girişimi olarak değerlendirildiğini söyledi.

İHA

Türkiye'de seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor...

14 Mayıs'ta yapılacak seçime sayılı günler kaldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, milletvekili aday adayı listesine sızma girişimi iddiaları hakkında açıklama yaptı.

MHP’nin milletvekili aday adaylığı için başvuruları büyük bir titizlikle incelemeye aldığını dile getiren Yalçın, MHP’ye aday adaylığı için müracaat edenler arasından istenen belgeleri sunan ve gerekli şartları taşıyan bin 894 kişinin başvurusunun kabul edildiğini kaydetti.

Başvuru sayısı 4 bin 693

“Gerek internet üzerinden gerekse bizzat MHP Genel Merkezine gelerek şahsen başvuran toplam kişi sayısı 4 bin 693’tür. Partimize aday adaylığı için sadece internet üzerinden başvuranların sayısı ise 2 bin 804 olmuştur” ifadelerini kullandı.

"600 kişilik milletvekili kesin aday listesi iftiharla açıklanacak"

Semih Yalçın, ilgili komisyon tarafından yapılan incelemelerde milletvekili aday adaylığı için özellikle internet üzerinden yapılan müracaatların önemli bir kısmının tamamlanmadığının görüldüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti: